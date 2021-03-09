Хосе Хименес входит в шорт-лист «Челси»

Руководство «Челси» находится в поисках усиления позиции центрального защитника в летнее трансферное окно.

По информации The Athletic, лондонский клуб рассматривает покупку игрока «Атлетико» Хосе Хименеса. Однако «аристократов» отпугивает повышенная травматичность футболиста – в нынешнем сезоне из-за различных повреждений он пропустил 15 матчей, приняв участие лишь в 17 встречах.

Также в трансферном листе «синих» находятся Давид Алаба и Никлас Зюле («Бавария»), выступающие за «Баварию», а также Ибрагима Конате («РБ Лейпциг»).

Хименес защищает цвета «Атлетико» с апреля 2013 года. В общей сложности 26-летний уругваец отыграл 208 матчей, забил девять голов и отдал восемь ассистов. Контракт футболиста истекает летом 2023-го.