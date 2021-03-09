Юлен Лопетеги: Дортмундская «Боруссия» – отличная команда, обладающая игроками мирового класса

Главный тренер «Севильи» Юлен Лопетеги поделился ожиданиями от второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Отметим, что в первой встрече испанская команда потерпела домашнее поражение со счетом 2:3.

– «Боруссия» – отличный клуб, обладающий игроками мирового класса. Холланд – один из этих футболистов, способных сделать разницу на футбольном поле. Мы приехали в Германию с огромным желанием победить и постараемся изо всех сил добиться положительного для нас результата.

Действительно, в последнее время моя команда проводит очень много матчей – на восстановление остается мало дней. В такой момент важным является то, каким образом клуб справится с подобными проблемами. Это очень большая и интересная задача для тренера, – приводит слова Лопетеги пресс-служба УЕФА.

Матч между «Боруссией» и «Севильей» состоится сегодня, 9 марта. Начало встречи – в 23:00 мск.