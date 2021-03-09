Михаил Боярский: Мысль, что «Зенит» будет чемпионом, уже пошатнулась

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал поражение петербургской команды от «Рубина» (1:2) в матче 21-го тура Российской Премьер-лиги.

Отметим, что подопечные Сергея Семака проиграли казанскому клубу во второй раз в нынешнем сезоне. Также команда прервала беспроигрышную серию сине-бело-голубых из восьми матчей кряду в чемпионате.

– Я абсолютно согласен с критикой в адрес игры «Зенита» и обороны команды. Какие-то печальные перспективы, нам еще играть впереди с клубами, которые претендуют на высокие места. Поэтому мысль, что «Зенит» будет чемпионом, уже пошатнулась. Вопросы есть к тренеру, руководству и футболистам, – цитирует Боярского Sport24.

На данный момент «Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка. Идущий на второй строчке ЦСКА отстает от петербуржцев на два очка.

13 марта петербургский клуб на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи – в 16:30 мск