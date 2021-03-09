Максим Деменко: «Спартак» показал хорошую физическую готовность в игре с «Краснодаром»

Бывший игрок «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко оценил игру команд в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые разгромили соперника со счетом 6:1.

Отметим, что благодаря этой победе подопечные Доменико Тедеско вернулись на третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Что касается «Краснодара», то «быки» опустились на девятую строчку с 31 очком.

– Я не ожидал такой хорошей игры от москвичей. Особенно после матча с «Рубином». Команда играла и показала хорошую физическую готовность. Хотя может, это «Краснодар» находится в столь печальном состоянии. Можно сказать, что красно-белые показали тот футбол, который от них ждут болельщики и главный тренер, а его соперник очень разочаровал, – приводит слова Деменко «МК-Спорт».

В следующем туре оба коллектива сыграют в гостях – 13 марта «Спартак» встретится с «Динамо», а днем позже «Краснодар» проведет матч с «Тамбовом».