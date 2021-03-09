Максим Деменко: «Краснодару» нужно одержать одну-две победы, чтобы выйти из психологической ямы

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко оценил текущую форму краснодарской команды после зимней паузы в Российской Премьер-лиге.

В двух первых матчах РПЛ подопечные Мурада Мусаева дома сыграли вничью с «Уралом» (2:2) и потерпели разгромное поражение от «Спартака» (1:6) в Москве. После 21 тура клуб занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

– Прежде всего «Краснодару» надо одержать победу, а лучше две, чтобы выйти из психологической ямы. Я не скажу, что краснодарцы играют плохо. Команда владеет мячом, но из-за травм выпадает много игроков.

Я вижу ошибку в том, что клуб не меняет тактический рисунок. Если есть проблема, нужно найти выход. Больше играть от обороны. Если вы собираетесь только играть в свой футбол, значит, будут голы в свои ворота, – цитирует Деменко «МК-Спорт».

Отметим, что «быки» вылетели из Кубка России, проиграв «Сочи» (1:2) в матче 1/8 финала. При этом южане покинули плей-офф Лиги Европы на стадии 1/16 финала, дважды уступив загребскому «Динамо» (2:3, 0:1).