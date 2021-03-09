Неймар пропустит ответный матч с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» объявила о том, что нападающий Неймар не сыграет в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

По информации источника, 29-летний бразилец частично возобновил тренировки с командой, однако он продолжит индивидуальную восстановительную работу.

Отмечается, что из-за повреждений игру с каталонцами пропустят левый защитник Хуан Бернат и форвард Мойзе Кин.

Первая встреча между «ПСЖ» и «Барселоной» завершилась со счетом 4:1 в пользу французской команды. Ответная игра пройдет 10 марта в Париже.