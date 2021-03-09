Владимир Пономарев: Если ЦСКА сохранит дисциплину в обороне, то будет претендовать на чемпионство

Экс-форвард ЦСКА Владимир Пономарев считает, что армейский клуб сохраняет шансы на чемпионство в нынешнем сезоне.

Отметим, что благодаря домашней победе над «Ахматом» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ красно-синие смогли сократить отставание от лидирующего «Зенита» до двух очков.

– Если армейцы сохранят дисциплину в обороне, как в игре с «Ахматом», тогда все будет нормально. Нельзя бросать свою зону ответственности и бросаться вперед, как это часто делает Фернандес, там хоть трава не расти. Именно из его зоны пришли два мяча от «Локомотива». Полузащита действует на пределе, в нападении появился хороший нападающий Рондон в помощь к Влашичу. Думаю, что армейцы способны выскочить на первое место, – цитирует Пономарева «МК-Спорт».

Помимо победы над «Ахматом», после зимней паузы ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка России и уступил «Локомотиву» (0:2) в предыдущем туре чемпионата России.

13 марта подопечные Виктора Гончаренко отправятся в гости к «Арсеналу». Встреча состоится в Туле в 14:00 мск.