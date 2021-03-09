Романцева выписали из больницы

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев выписан из больницы, куда на прошлой неделе поступил с инфарктом.

«Чувствую себя неплохо, все идет хорошо, как мне доктора говорят. Поэтому пока отпустили на время. Сейчас как раз нахожусь на выписке», - цитирует Романцева ТАСС.

Напомним, 67-летний специалист перенес инфаркт и был успешно прооперирован. Под руководством Олега Романцева московский «Спартак» восемь раз выигрывал чемпионат России и трижды - Кубок страны, а национальная команда участвовала на чемпионатах Европы и мира.