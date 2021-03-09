Романцева выписали из больницы

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
КХЛ - плей-офф перерыв Трактор 0 Салават Юлаев 1 П1 7.80 Х 3.80 П2 1.50
КХЛ - плей-офф 19:30 Спартак 0 ЦСКА 0 П1 2.80 Х 3.40 П2 2.50
КХЛ - плей-офф 19:30 Йокерит 0 Локомотив 0
КХЛ - плей-офф 19:30 Торпедо 0 Ак Барс 0 П1 4.50 Х 5.00 П2 1.59
Еврокубок 21:00 Будучность 0 Цедевита Олимп 0 П1 1.64 П2 2.25
Еврокубок 21:00 Уникаха 0 Монако 0 П1 1.28 П2 3.65
Германия - Бундеслига 21:00 Альба 0 Ольденбург 0 П1 1.32 П2 3.40
Германия - Бундеслига 21:00 Лёвен Брауншве 0 Бавария 0 П1 7.40 П2 1.09
Англия - Первая лига 22:00 Кру Александра 0 Донкастер Рове 0 П1 2.43 Х 3.50 П2 2.80
Англия - Первая лига 22:00 Бристоль Ровер 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 2.75 Х 3.50 П2 2.48
Англия - Первая лига 22:00 Питерборо Юнай 0 Халл Сити 0 П1 2.70 Х 3.30 П2 2.65
Англия - Первая лига 22:00 Плимут Аргайл 0 Уиган Атлетик 0 П1 1.84 Х 4.10 П2 3.80
Англия - Первая лига 22:00 Чарльтон Атлет 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Первая лига 22:00 Уимблдон 0 Бёртон Альбион 0 П1 2.75 Х 3.40 П2 2.55
Англия - Первая лига 22:00 Рочдейл 0 Шрусбери Таун 0 П1 3.40 Х 3.30 П2 2.20
Англия - Первая лига 22:00 Милтон-Кинс До 0 Блэкпул 0 П1 2.65 Х 3.50 П2 2.55
Англия - Первая лига 22:00 Суиндон Таун 0 Оксфорд Юнайте 0 П1 3.60 Х 3.60 П2 2.02
Англия - Первая лига 22:00 Ипсвич Таун 0 Линкольн Сити 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.75
Еврокубок 22:00 Нантер 0 Ховентуд 0 П1 2.60 П2 1.50
Германия - Бундеслига 22:30 Людвигсбург 0 Хемниц 99 0 П1 1.03 П2 12.0
Еврокубок 22:30 Виртус Болонья 0 Бурк 0 П1 2.37 Х 3.20 П2 3.30
Англия - Первая лига 22:45 Флитвуд Таун 0 Гиллингем 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.40
Англия - Первая лига 22:45 Портсмут 0 Сандерленд 0 П1 2.00 Х 3.10 П2 4.00
Лига чемпионов 23:00 Боруссия Д 0 Севилья 0 П1 2.17 Х 3.80 П2 3.30
Лига чемпионов 23:00 Ювентус 0 Порту 0 П1 1.45 Х 4.90 П2 7.90
Романцева выписали из больницы
09 марта 15:55
автор: Максим Скороходов

Романцева выписали из больницы

По словам бывшего главного тренера московского «Спартака» он находится на временной выписке.

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев выписан из больницы, куда на прошлой неделе поступил с инфарктом.

«Чувствую себя неплохо, все идет хорошо, как мне доктора говорят. Поэтому пока отпустили на время. Сейчас как раз нахожусь на выписке», - цитирует Романцева ТАСС.

Напомним, 67-летний специалист перенес инфаркт и был успешно прооперирован. Под руководством Олега Романцева московский «Спартак» восемь раз выигрывал чемпионат России и трижды - Кубок страны, а национальная команда участвовала на чемпионатах Европы и мира.

источник: ТАСС
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Умер главный тренер "Красной Армии" Александр ЛевицкийХабиб Нурмагомедов: "Всё идёт по плану, следующие на очереди Абубакар и Усман"Александр Овечкин стал вторым в истории НХЛ по числу шайб на выездеЭта красотка так хороша, что вам даже и не снилосьКлебо с издёвкой обратился к БольшуновуНорвежскому лыжнику Клебо могут вернуть золото ЧМ в марафоне
Стена Облак и палач Левандовски. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
Гол Макарова на вес золота. Букмекеры снижают чемпионские шансы у «Зенита» и повышают у ЦСКА
После поражения "Зенита" от "Рубина" в 21-м туре (1:2) чемпионский расклад в РПЛ резко поменялся.
Жамнов вместо Брагина, Халк-разрушитель и самый живучий в мире бразилец. Телега едет #9
"Плеймейкер" представляет традиционный обзор самых интересных публикаций в Telegram. Выпуск девятый.
Замминистра спорта РФ Андрей Сельский: о цифровых технологиях, госслужбе и музыке
Заместитель министра спорта РФ, руководитель цифровой трансформации Андрей Сельский в эксклюзивном интервью «Плеймейкеру» рассказал о лучших отраслевых стартапах 2020 года и том, как совмещает музыку с работой чиновником.
Орзул — Нагучев — 1:0. Итоги первого раунда «Битвы полов»
Из пяти прогнозов Марии Орзул на матчи минувшего футбольного уик-энда верными оказались два при одном "расходе". Это позволило телеведущей выиграть первый раунд "Битвы полов" у телекомментатора Романа Нагучева.
Как заработать на ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с коэффициентом от 3,2 до 20
В преддверии ответных матчей первого раунда плей-офф ЛЧ-2021 "Плеймейкер" изучил статистику исходов этой стадии для предыдущих сезонов и сделал выводы для нынешнего на основе букмекерских коэффициентов.
Ксения Коваленко — футболистка, которая родила Глушакову третью дочь. Ставка на красоту #19
В нашем футболе появились звездные родители: полузащитница ЦСКА Ксения Коваленко стала матерью Милы, дочери полузащитника "Химок" Дениса Глушакова.
Антирекорд «Ливерпуля» растет, суперрекорд «Ман Сити» не состоится
«Ливерпуль» шестой раз подряд уступил дома в АПЛ (0:1 - «Фулхэму»), а «Манчестер Сити» прервал 21-матчевую победную серию во всех турнирах (поражение 0:2 от «МЮ»).
Как при Карпине и круче, чем при Каррере. Как «Спартак» размазал «Краснодар» (видео)
В 21-м туре РПЛ "Спартак" разгромил "Краснодар" (6:1), одержав свою самую крупную победу в чемпионатах России с декабря 2013 года.
Большунову нужно научиться проигрывать, норвежцу стоило отдать русскому золотую медаль
Развязка заключительной гонки лыжного ЧМ-2021 получилась противоречивой: итоговое решение дисквалифицировать победителя марафона Йоханнеса Клэбо, отдать серебро Александру Большунову, а золото - Эмилю Иверсену можно охарактеризовать как "ни себе ни людям".
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Лучшие спортсменки современности

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика