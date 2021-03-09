«Спартак» хочет отменить желтую карточку Жиго, полученную в матче с «Краснодаром»

Московский «Спартак» намерен обратиться в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) с просьбой отменить желтую карточку защитника Самюэля Жиго, полученную в матче 21-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара».
«Клуб планирует обратиться в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод с получением желтой карточки Самюэлем Жиго», — приводит «Спорт-Экспресс» слова директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова.
Напомним, что желтая карточка, полученная Жиго в матче с «Краснодаром», стала для него четвертой в сезоне из-за чего он вынужден будет пропустить дерби «Динамо».
источник: «Спорт-Экспресс»