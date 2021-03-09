Маурисио Почеттино: Для выхода в следующий раунд надо будет сыграть еще лучше, чем в Барселоне

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино пообщался с журналистами накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Нам предстоит матч, который потребует от нас максимальной сосредоточенности, – цитирует пресс-конференцию Почеттино официальный сайт УЕФА. – Возможно, даже больше, чем в Барселоне. Мы должны атаковать и выиграть. С этим мы готовились к матчу, это мы сказали сами себе.

Решающее значение имеет то, как мы начнем игру. Это относится к обеим командам. Мы должны сохранять концентрацию 90 минут, но мы хотим пройти дальше, выиграв этот матч. Глубоко уважаем «Барселону». Понимаем, что будет тяжелая игра и что для выхода в следующий раунд надо будет сыграть так же или даже лучше, чем в Барселоне»

Матч «ПСЖ» – «Барселона» состоится завтра 10 марта а начнется в 23:00 по московскому времени.

16 февраля парижане обыграли команду Рональда Кумана на выезде со счетом 4:1. Килиан Мбаппе в той встрече сделал хет-трик.