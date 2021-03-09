Роберто Фирмино может пропустить ответный матч против «Лейпцига» из-за травмы колена

Телеканал Sky Sports сообщает, что нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, скорее всего, не сможет принять участия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».

Из-за травмы колена бразилец пропустил сегодняшнюю тренировку команды Юргена Клоппа.

Напомним, что 16 февраля «Ливерпуль» обыграл «РБ Лейпциг» со счетом 2:0. Та встреча тоже состоялась в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша, но тогда номинальным хозяином поля был клуб из Германии.

Ответный матч пройдет в столице Венгрии завтра 10 марта и начнется с 23:00 по московскому времени.