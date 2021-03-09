Луис Кавани: Моему сыну не нравится в Англии. Эдинсон хочет играть за «Бока Хуниорс»

Луис Кавани, отец футболиста сборной Уругвая Эдинсона Кавани, подтвердил информацию СМИ о том, что его сын собирается продолжить карьеру в аргентинском клубе «Бока Хуниорс».

«Моему сыну не нравится в Англии, – сообщил Кавани-старший в интервью для TyC Sports. –Эдинсон собирается завершить карьеру в Южной Америке. У него было много разговоров с Рикельме, и он хочет играть за «Бока Хуниорс». Уже представляю, как он будет играть вместе с Карлосом Тевесом

Мой сын хочет вернуться в Южную Америку в середине этого года. Он не намерен оставаться в в Ангрии. Он был очень расстроен тем, что его наказали за слово «негрито».

Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» в октябре прошлого года после семи сезонов, проведенных в «Пари Сен-Жермен». В феврале Эдинсону исполнилось 34 года.

Бывший футболист «Барселоны», «Вильярреала» и сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме с декабря 2019 года занимает должность второго вице-президента «Бока Хуниорс».