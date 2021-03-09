Юрген Клопп: Я не смогу работать со сборной Германии ни летом, ни после лета

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о том, что он станет преемником Йоахима Лева в сборной Германии.

«Я не смогу работать со сборной Германии ни летом, ни после лета, – цитирует Клоппа сайт телеканала Sky Sports. – Мой контракт с «Ливерпулем» рассчитан еще на три года. Простое заявление, простая ситуация.

Если вы подписываете контракт, то обычно намерены его придерживаться. Разве не так? В свое время я до конца отработал свой контракт с «Майнцем», хотя у меня были приглашения от более богатых немецких клубов.

Йоахим Лев на протяжении многих лет работал великолепно. Я понимаю, что он хочет уйти после чемпионата Европы. Уверен, что Немецкий футбольный союз примет оптимальное решение. В Германии много хороших тренеров».

Клопп тренирует «Ливерпуль» с октября 2015 года. В прошлом году красные впервые за 30 лет выиграли чемпионат Англии, но в данный момент они занимают лишь восьмое место после 28 туров.