«Марсель» представил Сампаоли в качестве нового главного тренера (фото)

Французский «Марсель» провел официальную презентацию нового главного тренера команды Хорхе Сампаоли.

60-летний аргентинец заключил контракт до лета 2023 года.

Напомним, что с 1 марта прошлого года по 25 февраля нынешнего бывший главный тренер сборных Чили и Аргентины работал с бразильским клубом «Атлетико Минейро».

Ранее Сампаоли работал в Европе лишь в сезоне-2016/17, когда тренировал «Севилью». Под его руководством андалусцы заняли четвертое место в чемпионате Испании.

Напомним, что 2 февраля «Марсель» уволил португальца Андре Виллаша-Боаша. С тех пор командой временно руководил Нассер Ларге.