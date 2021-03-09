Александр Жуков: Неправильное решение - оставлять Тедеско, если он уйдет через несколько месяцев

«Я остаюсь при своем мнении, что «Спартаку» нужно как можно скорее определиться с тренером. Это совершенно неправильное решение — оставлять Тедеско, который уйдет через несколько месяцев. Просто будет потерян и следующий сезон. У команды нет поставленной игры, все на эмоциях. Надо найти нового тренера. Хорошо, если это будет спартаковец. Например, Валерий Карпин или Дмитрий Парфенов.

В «Спартаке» уже сейчас должен работать человек, который заложит фундамент на следующий сезон. Если же это будет не спартаковец, то хорошо бы найти человека с мировым именем. Например, Йоахим Лев. Вот это было бы совсем здорово», — приводит слова Жукова «РИА Новости».

Напомним, нынешний главный тренер «Спартака» немец Доменико Тедеско ранее заявил, что покинет клуб по окончании сезона.

После 21 тура красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

В последнем матче москвичи на своем поле разгромили «Краснодар» со счетом 6:1.