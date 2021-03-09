Коутиньо может покинуть «Барселону» летом

Каталонцы всерьез настроены подписать в летнее межсезонье защитника «Баварии» Давида Алабу, который покинет мюнхенский клуб свободным агентом. Таким образом, австрийский защитник достанется «сине-гранатовым» бесплатно.
Однако, чтобы предложить Алабе достойную зарплату, Лапорта планирует избавиться от Коутиньо, чья трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро, сообщает As.
Напомним, в нынешнем сезоне бразилец во всех турнирах провел лишь 14 матчей, трижды отличившись и отдав две результативных передачи.
источник: AS