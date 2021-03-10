Стивен Джеррард: Я мечтаю тренировать «Ливерпуль», но еще не время. Надеюсь, Клопп останется

Главный тренер «Рейнджерс» и бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал слухи о том, что он в ближайшее время может стать преемником Юргена Клоппа.

«В «Ливерпуле» сейчас работает один из лучших тренеров, – цитирует Джеррарда Goal.com – Мне нравится Клопп, и я надеюсь, что он останется в клубе еще на несколько лет. У меня же есть работа здесь в Глазго.

«Ливерпуль» – это мой клуб, и я мечтаю о том, чтобы стать его главным тренером. Но еще не время. Кто вообще сказал, что сейчас я подхожу для такой работы?»

Джеррард играл за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 годы. Тренерскую карьеру Стивен начал в академии красных, а в мае 2018-го возглавил «Рейнджерс».

«Ливерпуль» в данный момент занимает в АПЛ лишь восьмое место, набрав 43 очка в 28 турах.