«Боруссия» (Дортмунд) сыграла вничью с «Севильей» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Хозяева открыли счет на 35-й минуте: после паса Марко Ройса отличился Эрлинг Холанд. Во втором тайме норвежский голеадор оформил дубль, со второй попытки реализовав пенальти, который сам же и заработал.

На 68-й минуте Джан сфолил против де Йонга и Эн-Несери с «точки» сократил отставание. Он же на шестой добавленной минуте принес гостям ничью.

Напомним, первую встречу в Испании выиграла «Боруссия» со счетом 3:2. Таким образом, по сумме двух матчей дортмундский клуб вышел в 1/4 финала.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч.

«Боруссия» (Дортмунд) – «Севилья» – 2:2 (1:0)