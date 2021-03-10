Мойес может сменить «Вест Хэм» на «Селтик»

Дэвид Мойес может стать новым главным тренером «Селтика» в следующем сезоне.

GiveMeSport, ссылаясь на свои источники, утверждает, что клуб из Глазго намерен переманить 57-шотландца из «Вест Хэм». Дело в том, что Мойес пока еще не договорился с руководством лондонцев о продлении контракта на следующий сезон.

Напомним, что шотландец во второй раз за карьеру возглавил «Вест Хэм» в декабре 2019 года. В данный момент «молотобойцы» идут на пятом месте в АПЛ, набрав 48 очков в 27 матчах.

24 февраля из «Селтика» был уволен ирландец Нил Леннон. Исполняющим обязанности главного тренера «кельтов» был назначен его бывший ассистент Джон Кеннеди.