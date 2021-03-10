Холанд забил 20 голов в Лиге чемпионов быстрее всех в истории

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд забил 20 голов в Лиге чемпионов быстрее, чем кто-либо другой в истории главного клубного турнира Европы.

Холанду понадобилось провести в ЛЧ всего лишь 14 матчей, чтобы отличиться 20 раз. Ранее автором лучшего достижения был форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который понадобилось сыграть 24 встречи, чтобы стать автором 20 голов.

Вдобавок 20-летний Холанд стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим 20 голов прежде, чем ему исполнился 21 год. Восемь мячей Эрлинг записал себе в актив в составе «Зальцбурга», а еще после перехода в дортмундскую «Боруссиию».