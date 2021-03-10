«Порту» в дополнительное время уступил «Ювентусу», но все равно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» на своем поле обыграл «Порту» со счетом 3:2 по итогам дополнительного времени.

Этот результат вывел в четвертьфинал клуб из Португалии за счет большого количества мячей, забитых на чужом поле, поскольку в первой встрече 17 февраля команду Сержиу Конейсау добилась победы 2:1.

В Турине основное время завершилось с результатом 2:1 в пользу «Ювентуса». На 19-й минуте полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра реализовал пенальти, но дубль Федерико Кьезы во втором тайме позволил «Старой синьоре» сравнять счет по сумме двух матчей. Полузащитник сборной Италии отличился на 49-й и 63-й минутах.

В дополнительное время Оливейра вслед за Кьезой оформил дубль, забив прямым ударом со штрафного на 115-й минуте, но далее счет стал 3:2 в пользу «Юве». На 117-й минуте отличился Адриан Рабьо.

Туринцам нужен был еще один гол, чтобы пройти в четвертьфинал, однако «Порту» сумел сохранить необходимый результат.