«Порту» в дополнительное время уступил «Ювентусу», но все равно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» на своем поле обыграл «Порту» со счетом 3:2 по итогам дополнительного времени.
Этот результат вывел в четвертьфинал клуб из Португалии за счет большого количества мячей, забитых на чужом поле, поскольку в первой встрече 17 февраля команду Сержиу Конейсау добилась победы 2:1.
В Турине основное время завершилось с результатом 2:1 в пользу «Ювентуса». На 19-й минуте полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра реализовал пенальти, но дубль Федерико Кьезы во втором тайме позволил «Старой синьоре» сравнять счет по сумме двух матчей. Полузащитник сборной Италии отличился на 49-й и 63-й минутах.
В дополнительное время Оливейра вслед за Кьезой оформил дубль, забив прямым ударом со штрафного на 115-й минуте, но далее счет стал 3:2 в пользу «Юве». На 117-й минуте отличился Адриан Рабьо.
Туринцам нужен был еще один гол, чтобы пройти в четвертьфинал, однако «Порту» сумел сохранить необходимый результат.
Стоит отметить, что с 54-й минуты португальский клуб играл вдесятером, поскольку за два предупреждения был удален иранский нападающий Мехди Тареми.
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет 19 марта. Ранее в четвертьфинал пробилась дортмундская «Боруссия».
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
«Ювентус» (Турин, Италия) – «Порту» (Португалия) – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Голы: Кьеза, 49, 63, Рабьо, 117 – Сержиу Оливейра, 19 (с пенальти), 115.
«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Бонуччи (Де Лигт, 75), Мерих Демирал, Алекс Сандро, Кьеза (Бернардески, 102), Артур (Кулушевски, 102), Рабьо, Рэмзи (Маккенни, 75), Мората, Криштиану Роналду.
«Порту»: Марчесин, Манафа, Мбемба, Пепе, Сануси (Луис Диас, 71), Корона (Диогу Лейте, 118), Сержиу Оливейра (Н’Диайе, 118), Урибе (Груич, 90), Отавио (Сарр, 62), Марега (Антонио Мартинес, 105), Тареми.
Предупреждения: Кьеза, 90+3, Кудрадо, 92, Бернардески, 103, Рабьо, 114 – Отавио, 45+2, Тареми, 52, 54, Сержиу Оливейра, 97, Мбемба, 120+2.
Удаление: Тареми, 54 (второе предупреждение).
Судья: Куйперс (Нидерланды).
Первый матч – 1:2.