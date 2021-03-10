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10 марта 01:55
автор: Виктор Шарафудинов

Эрлинг Холанд: Слегка нервничал, когда перебивал пенальти

Дубль норвежца в ответном матче против «Севильи» вывел дортмундскую «Боруссию» в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Эрлинг Холанд прокомментировал свою игру в ответной встрече дортмундской «Боруссии» против «Севильи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча завершилась вничью 2:2, а Холанд забил оба мяча дортмундского клуба. Благодаря выездной победе 3:2 в первой игре «Боруссия» вышла в четвертьфинал.

«Это был тяжелый матч, – цитирует Холанда официальный сайт УЕФА. – Я устал, но здорово выйти в следующий раунд. Мы знали, что они будут с нами очень жесткими, но когда мы забили – «Севилье» нужно было забивать три гола. И было здорово повести 1:0 к перерыву. И мой гол был неплохой.

Я не реализовал первый пенальти, но если бы вратарь остался на линии, я бы забил – как и было со вторым ударом. Я слегка нервничал перед вторым ударом, но я знал, что забить второй гол будет здорово».

Свой второй гол Холанд забил с пенальти на 54-й минуте. Сначала Эрлинг не реализовал свою попытку, однако судья Джюнейт Чыкыр потребовал перебить 11-метровый.

источник: UEFA (УЕФА)
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