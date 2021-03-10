Фредерико Кьеза: Теперь сосредоточимся на чемпионате Италии

Автор двух забитых голов в ворота португальцев Федерико Кьеза поделился эмоциями после завершения выступления «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

— Мои два гола? Это ничего не принесло сегодня вечером, мы хотели пройти дальше. Мы опечалены и очень огорчены. Думаю, мы заслужили выход в 1/4 финала, у нас были шансы, мы попали в перекладину в конце матча. Но мы выбыли, и теперь нам нужно подумать о чемпионате и финале Кубка Италии. В этом году чемпионат очень тяжелый, но мы по-прежнему верим в скудетто. Ювентус никогда не опускал руки, — приводит слова итальянца Sky Sports.

Добавим, что Кьеза также стал автором единственного мяча в ворота «Порто» в первом матче противостояния, где его клуб проиграл со счетом 2:1.