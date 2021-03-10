Михаил Вилков: Я себя не назначал на матчи «Зенита»

Михаил Вилков ответил на то, что его называют «зенитовским» судьей.

— Спокойно отношусь к тому, что меня называют «зенитовским» судьей. Просто стараюсь не обращать на это внимание. Вот и все. Я часто работаю на матчах «Зенита»? Ну, не я же себя назначал на эти матчи. Условно, у меня за карьеру 170-180 игр и 36 матчей с участием «Зенита» — это не такая большая цифра, — передает «Чемпионат» слова российского арбитра.

Напомним, что последним матчем, в котором работал Вилков в РПЛ, стал «Краснодар» — «Рубин» (3:1).