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10 марта 10:53
автор: Артем Спиридонов

Михаил Вилков: Я себя не назначал на матчи «Зенита»

В ноябре 2020 года 41-летнего арбитра исключили из списка судей РПЛ.

Михаил Вилков ответил на то, что его называют «зенитовским» судьей.

— Спокойно отношусь к тому, что меня называют «зенитовским» судьей. Просто стараюсь не обращать на это внимание. Вот и все. Я часто работаю на матчах «Зенита»? Ну, не я же себя назначал на эти матчи. Условно, у меня за карьеру 170-180 игр и 36 матчей с участием «Зенита» — это не такая большая цифра, — передает «Чемпионат» слова российского арбитра.

Напомним, что последним матчем, в котором работал Вилков в РПЛ, стал «Краснодар» — «Рубин» (3:1).

источник: Чемпионат.com
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