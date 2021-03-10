Вилков — о Вернблуме: Даже в простой игре он мог поругаться с судьей

41-летний футбольный судья Михаил Вилков поделился мнением об экс-игроке столичных армейцев Понтусе Вернблуме.

— Самый неприятный из футболистов был Вернблум из ЦСКА — это реально жди беды. Даже в простой игре мог поджечь, поругаться с судьей, завести какой-нибудь конфликт, засадить как следует — очень проблемный человек для арбитра, передает слова арбитра «Чемпионат».

Напомним, что швед выступал за красно-синих с 2012 по 2018 годы, в которых забил 17 голов в 167 матчах в чемпионате России.