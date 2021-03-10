Пирло — о слухах об отставке: Меня это не волнует

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал возможную отставку после вылета своего клуба из Лиги чемпионов.

— Я тренер «Ювентуса», меня привлекли для более широкого подхода, проекта, который всегда должен был развиваться в течение нескольких лет, поэтому меня это не волнует, — передает слова 41-летнего наставника «старой синьоры» RT, ссылаясь на Football Italia.

Стоит отметить, что Пирло возглавил «Ювентус» в августе 2020 года, подписав двухлетний контракт. 20 января 2021 года он завоевал со своей командой Суперкубок Италии, переиграв «Наполи» со счетом 2:0.