Виктор Онопко: После прихода Ермаковича и Березуцкого мелькнуло в голове - не под меня ли?

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о своем отношении к приходу в тренерский штаб армейцев Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.

«Екнуло немного после прихода Березуцкого. Да и когда Ермакович приехал из Белоруссии, тоже мелькнуло — уж не под меня ли? Но я привык работать и жить сегодняшним днем.

Повторяю, у нас с Гончаренко в отношениях все было идеально. Он всегда советовался по любым вопросам — как выстроить распорядок дня, сколько проводить тренировок, когда лучше лететь на выезд. И во всем мы приходили к общему мнению», - сказал Онопко в интервью «СЭ».

Напомним, что специалист проработал в ЦСКА 11 лет, начиная с 2009 года.

За игровую карьеру бывший защитник выступал за московский «Спартак», испанские «Овьедо» и «Райо Вальекано».