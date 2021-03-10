Катерина Кейру - о бывшем супруге Новосельцеве: Иван не выходит на связь

Экс-баскетболистка Катерина Кейру, жена защитника «Сочи» Ивана Новосельцева, рассказала о нынешних отношениях с бывшим мужем.

«Иван не выходит на связь. Вы наверное, видели, что у нас была встреча. Я сделала максимум, чтобы у ребенка был отец. Я переступила через себя и не хотела проецировать эту ситуацию на ребенка. Иван просто хотел унижать меня и манипулировать нашими чувствами.

Как я поняла, он хотел развлекаться с сыном, чтобы тот давал ему эмоции. Были унизительные моменты. Все думали, что он принимает участие, но на самом деле — это не так», - сказала Кейру в беседе с «Чемпионат».

Напомним, что пара скандально развелась и сейчас происходит процесс раздела имущества.

До 2015 года Кейру выступала за московское «Динамо».