Виктор Онопко: Васин - это защитник от бога с данными Беккенбауэра

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко сравнил защитника армейцев Виктора Васина с бывшим немецким футболистом Францем Беккенбауэром.

«Это защитник от бога с данными Беккенбауэра. Но страшно невезучий — дважды подряд рвал кресты! Представляете, сколько сил и времени парень потратил на то, чтобы восстановиться и вернуться в строй. К сожалению, при этом не обошлось без потерь — упала стартовая скорость, стало хуже с координацией.

Плюс появилась какая-то неуверенность, а вместе с ней и необъяснимые ошибки», - сказал Онопко в интервью «СЭ».

В нынешнем сезоне чемпионата России защитник провел за красно-синих 11 матчей, отличившись одной результативной передачей.

ЦСКА расположился на второй строчке РПЛ, набрав 40 очков.