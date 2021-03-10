Пирло не винит Роналду в вылете из Лиги Чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал безрезультативные действия Криштиану Роналду в домашнем матче против «Порту».

— Когда играет Криштиану Роналду, обычно кажется, что ваша команда начинает игру со счетом 1:0. Но может случиться так, что даже такой выдающийся игрок, как он, не сможет забить. Федерико Кьеза отличился дважды и играл очень хорошо. Даже такой чемпион, как Криштиану, иногда может провести плохую игру. Он много раз вступал в борьбу сегодня вечером, но, к сожалению, это не позволило нам пройти дальше на этот раз, — передает слова наставника «бьянконери» France Football.

Добавим, что Роналду впервые за 16 лет не сумел забить в плей-офф Лиги чемпионов.