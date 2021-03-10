Ответный матч 1/8 финала ЛЧ «Манчестер Сити» - «Боруссия» (Менхенгладбах) пройдет в Будапеште

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Менхенгладбаха пройдет в Будапеште, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В Германии действует запрет на въезд из стран с многочисленными случаями инфицирования новыми штаммами коронавируса, поэтому матчи переносятся в другие государства.

Если команда отправится на ответный матч в Англию, то футболисты и тренерский штаб немецкой «Боруссии» будут вынуждены отправиться на двухнедельную самоизоляцию после возвращения в свою страну.

Напомним, что в первом матче, который также проходил в Будапеште, «Манчестер Сити» одержал победу над менхенгладбахцами со счетом 2:0.