Юлиан Нагельсманн: Нкунку в последнее время был очень хорош

Главный тренер немецкого «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн поделился мнением об игре французского нападающего своей команды Кристофера Нкунку.

— Он отличный игрок, очень быстрый. Последние несколько недель он был очень хорош. Когда Нкунку в хорошей форме, он имеет большое влияние на нашу игру: чем лучше его игра, тем успешнее команда. Он один из наших лучших нападающих, — приводит слова наставника немецкой команды France Football.

Стоит добавить, что в текущем сезоне немецкой Бундеслиги 23-летний француз сыграл 19 матчей, в которых шесть раз забил сам, а еще в четырех случаях помог отличиться партнерам.