Акинфеев сможет сыграть за ЦСКА в выездном матче против «Арсенала»

Капитан и голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев отправится вместе с командой Виктора Гончаренко на выездную игру против тульского «Арсенала».

Как сообщает Bobsoccer, Акинфеев тренируется вместе с остальными футболистами армейцев и сможет выйти на игру в субботу 13 марта.

Напомним, что 34-летний вратарь почувствовал недомогание после кубкового матча против «СКА-Хабаровск» 21 февраля (2:0), был изолирован и пропустил две игры своей команды в чемпионате России против «Локомотива» (0:2) и «Ахмата» (2:0).

Напомним, что до зимнего перерыва Акинфеев приняла участие во всех 19 матчах армейцев, пропустив 17 мячей и шесть раз сыграв «на ноль».

Матч «Арсенал» – ЦСКА пройдет в Туле 13 марта и начнется в 14:00 по московскому времени.