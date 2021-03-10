Вадим Евсеев - о матче «Ювентус» - «Порту»: Пирло пока в начале тренерского пути

Российский специалист Вадим Евсеев прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Порту» (3:2). По сумме двух встреч в четвертьфинал вышел португальский клуб.

««Порту» противостоял «Юве» на равных, несмотря на Роналду. Но он игрок, даже экстра-класса, не может постоянно делать разницу.

Будут много говорить о вине Пирло в случившемся. Игрок был потрясающий, но как тренер он пока только в начале пути. Без таких поражений, наверное, никак. Но это «Ювентус», там на любую неудачу реагируют заметнее», — написал Евсеев в своем Instagram.

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Соперник португальского клуба по 1/4 финала определится после жеребьевки.