Жерар Деулофеу: Вариант переехать в Россию правда был

Жерар Деулофеу рассказал о том, что его приглашали в РПЛ, но при этом не стал уточнять названия клубов.

«Звали клубы из Италии, Испании, – сообщил атакующий полузащитник «Удинезе» в интервью для Sport24.ru – Из России, кстати, тоже.

Приглашал ли меня «Локомотив»? Я бы не хотел называть клубы. Просто остановимся на том, что вариант в России правда был.

Открыт ли я для возможного перехода в чемпионат России? Нет ничего невозможного. Но я живу настоящим, а не будущим. Сейчас я в «Удинезе» и даже не представляю, что будет дальше».

Деулофеу на протяжении своей карьеры выступал за «Барселону», «Эвертон», «Милан» и «Уотфорд», а с октября прошлого года играет за «Удинезе». В нынешнем сезоне в активе 26-летнего испанца один забитый мяч и две голевые передачи в 13 матчах серии А.