Жерар Деулофеу: Каждый день медиа писали, что я новый Месси. В конце концов это мне только навредило

Жерар Деулофеу рассказал о том, почему не смог проявить себя по-настоящему в «Барселоне».

«Каждый день медиа писали, что я новый Лео Месси, – цитирует Деулофеу Sport24.ru – В конце концов это мне только навредило. Это не очень хорошо для молодого игрока. Такое давление мешает. Я-то старался не читать газет, но мне хорошо запомнился один заголовок. Меня назвали «вторым Месси». После этого у меня начались проблемы, потому что болельщики стали ожидать от меня слишком многого.

Больше не вернусь в «Барселону». Уже пробовал дважды, и каждый раз все заканчивалось неудачно – не хочу пробовать снова. Я находился в «Барсе» с девяти лет, но порой не чувствовал, что это мой дом. Играть в «Барселоне» так сложно, и порой у меня не было шанса или доверия со стороны клуба. Так что возвращаться – точно не вариант».

За главную команду каталонского клуба Деулофеу сыграл 23 матча, забив два гола и сделав две результативные передачи. Окончательно с «Барселоной» Жерар расстался в январе 2018 года, перейдя в «Уотфорд», а с октября 2020-го атакующий полузащитник выступает за «Удинезе».