Тренерский штаб сборной России получает 20 миллионов рублей за победу в контрольном матче

Telegram-канал «База» опубликовал премии тренерского штаба национальной сборной России по футболу.

Источник сообщает, что за победы в товарищеских матчах помимо обычной зарплаты тренерам и персоналу полагается 20 миллионов рублей. За ничьи — около 10 миллионов. Часть суммы достается главному тренеру, остальное разделяется на коллег.

Интересно, что до чемпионата мира сумма бонусов была вполовину ниже — за победы тренерам начислялось 9 миллионов рублей на всех, за ничьи — около 4 миллионов. Прошлый тренер сборной России Леонид Слуцкий с командой на всех получал по 5 миллионов.

Напомним, что Черчесов вывел национальную команду в четвертьфинал домашнего чемпионата мира и пробился в финальную часть Евро-2020.