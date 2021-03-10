Юлиан Нагельсманн: Надо избежать ошибок, допущенных в первом матче

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн оценил шансы своей команды на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

— Мои игроки знают, что в футболе случалось много сумасшедших вещей и существующее отставание можно отыграть. Мы это уже доказывали сами! Задача предстоит непростая. Игроки это знают, и я это знаю. Надо избежать ошибок, допущенных в первом матче. Мы отдадим все силы и будем мечтать о том, чтобы провести классную игру. Мы провели несколько великолепных матчей в этом сезоне Лиги чемпионов и зарядились уверенностью. Нам нужно будет не витать в облаках и сыграть умно. Только так мы сможем выйти в следующий раунд, — передает слова 33-летнего наставника немецкой команды официальный сайт УЕФА.

Стоит напомнить, что первый матч противостояния закончился победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0.