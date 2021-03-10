«Нижний Новгород» дома проиграл «Факелу»

В 29-м туре первенства ФНЛ «Нижний Новгород» на своем поле проиграл воронежскому «Факелу» с результатом 1:2.
К 31-й минуте гости добились перевеса в два мяча. На восьмой минуте счет открыл Андрей Разборов, а затем после его передачи отличился Роман Акбашев.
На 45-й полузащитник хозяев Мухаммад Султонов отквитал один мяч, однако нижегородцам не удалось спастись от поражения.
В пяти последних встречах команда Роберта Евдокимова набрала лишь два очка, дважды сыграв вничью и потерпев три поражения.
«Нижний Новгород», имея 59 очков, пока сохраняет за собой второе место.