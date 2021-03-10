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10 марта 15:57
автор: Артем Спиридонов

Куман — об ответной игре с «ПСЖ»: Мы должны играть эффективно, чтобы иметь возможность для камбэка

10 марта в 23:00 по московскому времени «ПСЖ» примет на своем поле испанскую «Барселону» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер каталонского клуба Рональд Куман поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «ПСЖ».

— Нет ничего невозможного. Мы верим в себя. Мы должны играть эффективно, чтобы иметь возможность для камбэка. Мы попробуем. Мы всегда стремимся побеждать и, надеюсь, сможем это сделать. Но будет очень сложно. Мы играем против такой команды, как «ПСЖ», которая не позволяет нам много играть. «ПСЖ» силен и стремится выиграть Лигу чемпионов,— передает слова голландского специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч в Барселоне выиграли французы со счетом 4:1.

источник: UEFA (УЕФА)
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