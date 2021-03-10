Премиальные тренерского штаба сборной России ниже 20 миллионов

По информации «СЭ», данные Baza не соответствуют действительности — размер премиальных за достижения в товарищеских встречах значительно ниже указанного каналом.

Telegram-канал «База» опубликовал премии тренерского штаба национальной сборной России по футболу. Сообщалось, что часть суммы достается главному тренеру, остальное разделяется на коллег.

До чемпионата мира сумма бонусов была вполовину ниже — за победы тренерам начислялось 9 миллионов рублей на всех, за ничьи — около 4 миллионов. Прошлый тренер сборной России Леонид Слуцкий с командой на всех получал по 5 миллионов.

Напомним, что Черчесов вывел национальную команду в четвертьфинал домашнего чемпионата мира и пробился в финальную часть Евро-2020.