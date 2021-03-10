Новичок «Уфы» Бауэр не сыграет с «Рубином» из-за того, что находится на карантине

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал, что новичок команды, австрийский защитник Мориц Бауэр пропустит игру 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» из-за того, что находится на карантине.

«Наш новичок Мориц Бауэр пока сидит на карантине. Ему нужно отсидеть две недели после приезда из Англии, такие правила. Мы писали в Минспорт, они нам сказали соблюдать указание. Насчет дебюта в ближайших турах сказать сложно, но в матче с «Рубином» он участия не примет, думаю. Он не травмирован, сейчас тренируется индивидуально у себя в номере. Ждем его появления в общей группе», — цитирует Шайбекова портал Sport24.ru.

Матч «Уфы» и «Рубина» начнется 14 марта в 14:00 по московскому времени на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

Хозяева встречи занимают 14-е место в РПЛ с 14 очками, «Рубин» - на восьмом месте с 34 набранными баллами.