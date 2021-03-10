Флетчер получил должность технического директора в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер, входивший в тренерский штаб команды, назначен техническим директором клуба, сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

Джон Муртаг, возглавлявший департамент развития футбола в «МЮ», стал спортивным директором.

В октябре 2020 года Флетчер вернулся в «Манчестер Юнайтед» и работал с юношеской командой U16, а с января 2021 года являлся ассистентом Оле-Гуннара Сульшера.

Напомним, что 37-летний бывший полузащитник становился в составе «манкунианцев» пятикратным чемпионом Англии, обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов.

Шотландец является воспитанником академии клуба.