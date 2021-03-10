Дубль Сергеева принес «Крыльям Советам» победу в гостях у «Томи»

В 29-м туре первенства ФНЛ «Томь» на своем поле уступила «Крыльям Советом» с результатом 1:3.

На 33-й минуте счет открыл нападающий гостей Иван Сергеев, реализовав пенальти.

На 64-й равновесие восстановил канадский форвард хозяев Ричлорд Эннин, но самарский клуб все-таки добился победы. На 76-й Сергеев оформил дубль после передачи Антона Зиньковского, а в компенсированное время на пятой добавленной минуте (90+5) автором гола стал Егор Голенков.

С серией из четырех побед «Крылья Советов» продолжают лидировать в ФНЛ, набрав 64 очка. У «Нижнего Новгорода», который сегодня уступил дома «Факелу», – 59 очков.

Сергеев возглавляет список лучших бомбардиров первого дивизиона, забив 23 мяча в 29 матчах.