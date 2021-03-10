«Енисей» дома разгромил «Шинник». Кичин и Лексано забили по два мяча

В 29-м туре первенства ФНЛ «Енисей» дома разгромил «Шинник» с результатом 6:0.

По два мяча в составе хозяев забили Валерий Кичин (на 25-й и 51-й минутах) и аргентинец Хуан Лескано (на 31-й и 61-й). Также авторами голов стали Никита Глушков (58-я) и Александр Ломкин (75-я).

Гости заканчивали встречу вдесятером. На 72-й минуте второе предупреждение получил нападающий Альбек Гонгапшев.

«Енисей» набрал 40 очков, прервав серию из трех поражений, и в данный момент занимает десятое место.

«Шинник» находится на последней 22-й строчке таблицы, имея лишь 16 очков. В Красноярске ярославская команда проиграла в шестой раз подряд.