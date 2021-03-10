Бандиты ограбили дом Ольсена. Вратарю «Эвертона» и его близким угрожали мачете

Вратарь «Эвертона» и сборной Швеции Робин Ольсен стал жертвой ограбления.

Как сообщает The Daily Mail, преступление было совершено в городе Олтрингем, что в 13 км от центра Манчестера и в 40 км от Ливерпуля. Вечером в субботу 6 марта в дом Ольсена проникли преступники в масках. Урожая мачете Ольсену, его жене и детям, бандиты забрали с собой драгоценности и дорогостоящие часы.

Полиция ведет расследования. Напомним, что в прошлом месяце грабители проникли в дом главного тренера «Эвертона» Карло Анчелотти и вынесли сейф.

Ливерпульский клуб арендовал Ольсена у «Ромы» на один сезон в октябре прошлого года. В составе «Эвертона» швед провел девять матчей.