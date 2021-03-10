«Оренбург» дома разгромил «Торпедо» и вышел в ФНЛ на второе место, опередив «Нижний Новгород»

В 29-м туре первенства ФНЛ «Оренбург» на своем поле разгромил московское «Торпедо» с результатом 3:0.

Уже на второй минуте счет открыл Николай Прудников. На 29-й ганский нападающий Джоэл Фамейе реализовал пенальти, а на 59-й автором третьего мяча хозяев стал Алексей Миронов.

На 55-й минуте форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко не реализовал пенальти.

Оренбургская команда, которую тренирует чех Марцел Личка, заканчивала встречу вдесятером. На 85-й второе предупреждение получил защитник Адесойе Ойеволе.

«Оренбург» поднялся на второе место, набрав 60 очков и обойдя «Нижний Новгород». Сегодня нижегородцы уступили дома 1:2 воронежскому «Факелу» и остались с 59 очками.