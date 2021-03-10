Агуэро может перейти в «Барселону» в следующем сезоне

По информации TyC Sports «Барселона» сделала официальное предложение о переходе аргентинскому нападающему Серхио Агуэро по окончании контракта с английским «Манчестер Сити».

Таким образом новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет удержать в клубе лидера команды Лионеля Месси, который находится с Агуэро в дружественных отношениях.

Добавим, что контракт аргентинца с «Манчестер Сити» истекает 30 июня 2021 года.

Агуэро перешел в «Манчестер Сити» из мадридского «Атлетико» в 2011 году. На счету нападающего 256 голов в 381 матче за английскую команду.