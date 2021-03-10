Рукодитель ВАР в России Леонид Калошин: Мы провели разъяснительную работу с клубами и стадионами

Российский футбольный союз (РФС) провел разъяснительную работу с клубами премьер-лиги и представителями стадионов, чтобы не допускать в будущем матчей без использования офсайдных линий VAR (системы видеопомощи арбитрам).

«К сожалению, в прошлых турах сразу на нескольких матчах игры проводились без использования системы отображения виртуальных офсайдных линий. Где-то перед матчем шел снег, и даже если работники убирали его в одной части, то он все равно оставался в другой. Были и случаи, когда стадион не соблюдал расписание и мы не могли провести калибровку, например, из-за отсутствия разметки.

Мы провели разъяснительную работу с клубами и стадионами, еще раз объяснили важность неукоснительного соблюдения тайминга», - приводит слова Калошмна «РИА Новости».

Добавим, что технология не применялась на играх в Туле, Екатеринбурге, Казани и Москве (матч «Динамо» - «Тамбов»).

Наличие компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения правил IFAB и протокола VAR.