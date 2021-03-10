Павлюченко дал прогноз на ответный матч «Ливерпуль» – «РБ Лейпциг»

Экс-форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко уверен, что «Ливерпуль» обыграет «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. К слову, первая игра, прошедшая 16 февраля, завершилась победой англичан – 2:0.

«На мой взгляд, сегодня англичане закрепят успех яркой викторией, поскольку пора бы уже прервать неудачную домашнюю серию. К тому же очевидно, что все силы они бросят сейчас на еврокубки, где ещё есть возможность побороться за что-то весомое.

Думаю, что гости ничем не смогут отличиться в этот вечер, всё-таки сил играть на два фронта не хватает. У немцев идет игра в чемпионате, так почему бы не сконцентрироваться на Бундеслиге? Выбираю «Ливерпуль», – цитирует экс-игрока портал «Всепроспорт».

Напомним, ответный матч команд состоится 10 марта и начнется в 23.00 мск.